Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler Mersin'de bant sektöründe hizmet veren BonaBant firmasının kadınları, Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan öncülüğünde 'Kadına Şiddete Hayır' temalı bir videoyla şiddete dikkat çektiler.

Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler

MERSİN - Mersin'de bant sektöründe hizmet veren BonaBant firmasının kadınları, Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan öncülüğünde 'Kadına Şiddete Hayır' temalı bir videoyla şiddete dikkat çektiler.

Son zamanlarda artan kadına şiddetin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile kamera karşısına geçen BonaBant kadınları, yüzlerine yaptıkları makyajla kamu spotu şeklinde kısa bir klip yayınladı. Video, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kadına şiddete dur demek için yaptıkları çalışmanın geniş kitlelere ulaştığını belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Çektiğimiz farkındalık videosu ile önemli bir kitleye sesimizi duyurduk. Kadına şiddet her geçen gün artan, ülkemizin ve kadınlarımızın en önemli sorunudur. Bu sorunun çözümü için biz BonaBant kadınları olarak farkındalığımızı her fırsatta ortaya koyacağız. Firmamız, kadın istihdamı oranını her geçen gün artırıyor ve kadınlarımızın desteklenmesine katkı sunuyor. Toplumda her zaman kadınlara pozitif ayrımcılık tanınmalıdır. Bunun için de farkındalığımızı her fırsatta ortaya koyacağız" dedi.

İşletmelere çağrı

Firma kurucularının kadın istihdamını daha çok desteklemeleri için çağrıda bulunan Beyoğlu Arslan, "Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve toplumda daha fazla yer edinebilmeleri için firma kurucularının kadın istihdamına önem vermesi gerekiyor. Buradan Türkiye'de ve özellikle Mersin'deki firmaların yöneticilerinden kadın istihdamını desteklemelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler
Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler
Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler
Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler
Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler
Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Merih Demiral Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadına yönelik şiddete videoyla dikkat çektiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 12:11:30. #1.13#

title