Bomonti dünyaca ünlü DJ'leri ağırladı

Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe, dünyaca ünlü DJ'leri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta David Penn'i ağırlayan Vibe, hafta sonu iki dünyaca ünlü DJ'yi daha ağırladı.

Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe, dünyaca ünlü DJ'leri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta David Penn'i ağırlayan Vibe, hafta sonu iki dünyaca ünlü DJ'yi daha ağırladı.

İspanyol DJ KPD ve Türk asıllı Alman DJ Kurd Maverick, Türk severleriyle buluştular. Cuma ve cumartesi gecesi gerçekleşen etkinlikte koronavirüs tedbirlerinin uyulduğu mekanda, ünlü DJ'ler iki saat boyunca müzik ziyafeti çekti.

Mekanın sahibi Tuna Abbasoğlu ve müzik direktörü olan DJ Nodus misafir, DJ'lerle birlikte akşam yemeği yedi.

Kaynak: Snob Magazin