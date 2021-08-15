Bomonti dünyaca ünlü DJ'leri ağırladı
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Bomonti dünyaca ünlü DJ'leri ağırladı

Bomonti dünyaca ünlü DJ'leri ağırladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe, dünyaca ünlü DJ'leri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta David Penn'i ağırlayan Vibe, hafta sonu iki dünyaca ünlü DJ'yi daha ağırladı.

Bomonti'de hizmet vermeye başlayan Vibe, dünyaca ünlü DJ'leri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta David Penn'i ağırlayan Vibe, hafta sonu iki dünyaca ünlü DJ'yi daha ağırladı.

İspanyol DJ KPD ve Türk asıllı Alman DJ Kurd Maverick, Türk severleriyle buluştular. Cuma ve cumartesi gecesi gerçekleşen etkinlikte koronavirüs tedbirlerinin uyulduğu mekanda, ünlü DJ'ler iki saat boyunca müzik ziyafeti çekti.

Mekanın sahibi Tuna Abbasoğlu ve müzik direktörü olan DJ Nodus misafir, DJ'lerle birlikte akşam yemeği yedi.

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Bomonti dünyaca ünlü DJ'leri ağırladı
Bomonti dünyaca ünlü DJ'leri ağırladı
Bomonti dünyaca ünlü DJ'leri ağırladı

Kaynak: Snob Magazin

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