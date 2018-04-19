Bombayla Oynayan Suriyeli Çocuklar Ölümden Döndü

İZZET MAZI - Suriye'nin Azez ilçesinde toprak altında bularak oynadıkları bombanın infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 6 çocuk, Türkiye sayesinde hayata tutundu.

Tel Rifat'ın terör örgütü YPG/PKK-PYD tarafından işgal edilmesinin ardından zorla evlerinden çıkarılarak sınır bölgesine sürgün edilen ve aileleriyle Azez ilçesindeki Siccu kampına yerleşen Suriyeli 7 çocuk, bir hafta önce toprak altında buldukları bombayla oynamaya başladı. Bombanın patlaması sonucu çocuklardan biri yaşamını yitirdi, 6'sı ise ağır yaralandı.

Bölgede bulunan Türk güvenlik güçlerince ilçedeki hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan ve ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Türkiye'ye sevk edilen Hasan (8) ve Emel Alito (6) Kilis'te, Zeyin Alito ise Adana'da tedavi altına alındı.

Vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ameliyat edilen ve 3 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Hasan ve Emel Alito, doktorlar sayesinde yaşama yeniden tutundu.

Tedavileri Kilis'te süren Alito kuzenlerin amcası Ahmet Alito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK-PYD'nin Tel Rifat'ı işgalinin ardından ilçeden sürgün edildiklerini söyledi.

"Birinin ayağı diğerinin kolu koptu"

Ailesiyle sınıra yakın bir yerde çadır kurduklarını ve bir süre burada yaşadıklarını anlatan Alito, daha sonra annesi, babası ve kardeşlerini orada bırakıp, eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye sığındığını ifade etti.

Alito, 2 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Birkaç gün önce kardeşim beni aradı, mayının patladığını, çocuklardan birinin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını, bunlardan da 3'ünün Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Şimdi ikisi Kilis'te, birini Adana'ya sevk ettiler, üçü de Suriye'de tedavi görüyor. Bu çocuklar okula gidecekleri dönemde evlerinden oldular ve çadırda yaşıyorlar. Çadırın önünde oynarken bomba patlıyor, birinin ayağı diğerinin kolu kopuyor. Tel Rifat halkı olarak 7 yıldır aynı çileyi çekiyoruz. İnsanlar artık evlerine dönmek istiyor."

"Bir saat gecikseydi belki şimdi hayatta olmayacaktı"

Alito, artık mutlu ve huzurlu yaşamak istediklerini, yıllardır kardeşlerin bile birbirlerini göremediğini vurgulayarak, hasta annesini görememenin acısını yaşadığını, yeğeninin ölüm haberini aldığını ancak cenazesine bile katılamadığını anlattı.

Çocuklardan Emel Alito da kuzenleriyle çadır etrafında çamurdan ev yaptıkları sırada kardeşi Ziyad'ın toprağın altında bir şey bulduğunu ve attığında patlattığını ifade ederek, "Biz sadece oynuyorduk, topraktan ev yapıyorduk. Benim hiç bir suçum yok." dedi.

Hasan Alito da kuzenleri ve kardeşleriyle oyun oynadıkları sırada patlamanın olduğunu, gerisini hatırlamadığını söyledi.

Kilis Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Vecih Keklik, çocuklardan Emel'in hastaneye getirildiğinde ana atar damarının ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti.

Küçük kızın hayati tehlike kaydıyla kendilerine ulaştığına dikkati çeken Keklik, "Karşı taraftan hastamızı getiren hem acil personelimizin hem ameliyathane çalışanlarımızın hem de servisteki ekiplerimizin üstün gayretiyle şu an için her şey yolunda, iyi gidiyor. Muhtemelen bir ay sonra arkadaşlarıyla rahat bir şekilde koşup oynayacak. Eğer bir saat gecikmiş olsaydı çocuğumuz, belki şimdi hayatta olmayacaktı." diye konuştu.