: Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor

03.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:57

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında bulunan bir mülteci kampında çamurlar içerisinde bir alanda futbol maçı düzenlendi. Yağan yağmura ve zorlu zemin şartlarına aldırmadan kıyasıya mücadele eden çocuklar, bir nebze olsun savaşı unutarak keyifli anlar geçirdiView on euronews

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