Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor
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Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında bulunan bir mülteci kampında çamurlar içerisinde bir alanda futbol maçı düzenlendi.

03.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:57

'nin kentine bağlı Sarmada kasabasında bulunan bir mülteci kampında çamurlar içerisinde bir alanda maçı düzenlendi. Yağan yağmura ve zorlu zemin şartlarına aldırmadan kıyasıya mücadele eden çocuklar, bir nebze olsun savaşı unutarak keyifli anlar geçirdiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor
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