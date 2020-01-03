Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor

03.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:55

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında bulunan bir mülteci kampında çamurlar içerisinde bir alanda futbol maçı düzenlendi. Suriyeli bir sivil toplum örgütünün organize ettiği müsabakada kampta kalan genç ve çocuklardan oluşan iki takım kuruldu. Yağan yağmura ve zorlu zemin şartlarına aldırmadan kıyasıya mücadele eden oyuncular, bir nebze olsun savaşı unutarak keyifli anlar geçirdi. Bazı çocukların yere düşerek vücudu ve yüzü tamamen çamurla kaplandı. Müsabaka sonrası sivil toplum örgütü üyeleri çocuklarla birlikte resim yaptı, bazı gençler eğlence amaçlı yüzlerine boya sürdü.



Birleşmiş Milletler verilerine göre aralık ayından bu yana 280 bini aşkın sivil İdlib'de yaşanan yoğun bombardıman ve çatışmalardan kaçarak evlerini terk etti ve mülteci konumuna düştü. Euronews.com'da Görüntüle