Bombardıman altındaki Çernigiv'den yardım çığlığı

BURSA'da yaşayan Serkan Aksaç'ın Ukraynalı eşi Liudmyla Mytus, bir süre önce ailesini ziyarete gittiği Rusya sınırındaki Çernigiv kentinde savaş başlayınca mahsur kaldı. DHA ekibi, Mytus ile eşi aracılığıyla WhatsApp üzerinden bağlantı kurdu. Onlarca sivilin hayatını kaybettiği kentte, bombardımanın aralıksız sürdüğünü söyleyen Mytus, "Şu anda pencereye yakınım, tehlikeli biraz çabuk olalım. Kıyafet, elbise, battaniye yok. Bize yardım edebilir misiniz?" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Serkan Aksaç ile Ukraynalı Liudmyla Mytus, internet üzerinden tanışıp 6 yıl önce evlendi. Çift, Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Kendi soyadını kullanan Liudmyla Mytus, 1,5 ay önce Çernigiv kentinde bulunan anne ve babasını ziyaret etmek için ülkesine gitti. Anne ve babasıyla kışı geçirdikten sonra, eşinin yanına, Türkiye'ye dönmeyi planlan Liudmyla Mytus, savaş çıkınca mahsur kaldı.

DHA ARACILIĞIYLA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Eşinin anlattıklarını gözyaşları içerisinde dinleyen Serkan Aksaç, "Benim için gerçekten kahraman. Kendini düşünmüyor, çocukları düşünüyor. Şu an ben onu Ukrayna'nın kahramanı olarak görüyorum. Orada insanlara hep yardım etmeye çalışıyor. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Bebekler doğduğunda, 'Süt lazım' diye haykırdı bana. Bir şey yapamıyorum. En kötü olan da bu" dedi.