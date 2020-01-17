Bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor
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Bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor

Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün düzenlenen bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor.

17.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:10
Bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor

'nin kentinde önceki gün düzenlenen bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen önceki gün İdlib'e ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıda 19 sivil hayatını kaybederken, 68 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, çok sayıda yaralının ise kent merkezinde bulunan hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Diğer yandan, saldırıda yaralanan bir çocuğun daha durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırı nedeniyle birçok kişi ise kol ve bacaklarını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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