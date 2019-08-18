Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin yerinin "Millet Bahçesi"ne dönüşümü sürüyor

18.08.2019 09:39

Terör örgütü PKK'nın 3 yıl önce bugün bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrasında zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğünün yerinde başlatılan "Millet Bahçesi" projesinin çalışmaları devam ediyor. İçerisinde şehitler anıtının da olacağı millet bahçesinin 25 bin metrekaresinin yeşil alan olacağı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının bugün 3. yılı geride kalırken, saldırının planlayıcıları düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adalete teslim edilmişti.

Saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası yıkılmış, yenisi ise belirlenen farklı bir yerde yapılarak hizmete girmişti. Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz seçimlerde "Millet Bahçesi" yapılacağını açıklamış ve hemen ardından ihalesi yapılarak çalışmalar start almıştı.

28 bin metrekare alana kurulan "Millet Bahçesi"nde çalışmalar aralıksız devam ederken, projede şekillenmeye başladı. 25 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan millet bahçesi içerisinde; peyzaj, yürüyüş parkurları, süs havuzlarının olduğu ve aynı zamanda millet kıraathanesinin olacağı belirtildi.

Öte yandan, hain saldırıda şehit olan 3 polis memuru için şehitler anıtının yer alacağı aktarıldı.

Olay anını anlattı

Hain saldırıyı yakından hisseden Hüseyin Engin de o günü anlattı. Kendisinin emniyetin arka kapısına 10 metre kala patlama olduğunu belirten Engin, "Evim buraya yakın. Emniyet Müdürlüğünün arka kapısına 10 metre kala patlama oldu. Hemen arkamda bulunan öğrenci yurdunda tüp patladı sandım. Çünkü binaların camları aşağı düşüyordu. Patlamanın etkisiyle kaldırımdan caddeye savruldum. Ben de o ara beton duvarın dibine geçip bir süre yerde yattım. Daha sonra baktığımda emniyet binasında duman çıkıyordu. Bahçenin kapısından içeri girdiğimde, millet yerlerde yatıyor, arabalar yanıyordu. Öğrendik ki Malatya istikametinden gelen patlayıcıyla dolu bir minibüs emniyete giremeyeceğini anlayınca bahçe duvarında patlatmış. Allah, terörü kimsenin başına ve memlekete bela etmesin. Elazığ'a kolay kolay terör giremez ama nasıl olduysa o gün girdi. Şiddetin ve terörün her türlüsünün Allah belasını versin" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA