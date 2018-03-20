Bombalı Saldırıda Yaralanan Bebeğe Hastane Çalışanları Sahip Çıktı

Suriye'nin Halep şehrinde bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan 8 aylık bebek, Gaziantep'te tedavi görüyor. Bebek hasreti çeken bir sağlık çalışanı, annesi ve babası Azez'de tedavi gören Suriyeli bebeğe hem annelik hem babalık yapıyor.

Suriye'nin Halep kentinin batısında düzenlenen bombalı araçlı saldırıda Abdülihal Kenavist ve anne babasının yer aldığı araç kül yığınına döndü. Yaralılardan baba Muhammet Hamdan ve anne Nede Kenavuş ile 2 çocukları Azez'deki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 8 aylık bebek ise Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Hatay'dan Gaziantep'e getirilen bebek, Özel Hatem Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun basınç nedeniyle tüm hayati fonksiyonları durma noktasına gelen bebek 18 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Bebek için seferber olan doktor ve sağlık çalışanlarının müdahalesi ile Abdülihal bebek, yeniden yaşama tutundu. Evli olan ve bebek hasreti çeken yoğun bakım ünitesi çalışanı Erçin Sakatoğlu ise bebeğe hem annelik hem babalık yaptı. Sakatoğlu, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği süreçte tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilendi.

Diğer servis çalışanı arkadaşları ile birlikte bebeği emziren Sakatoğlu, bebeğe kıyafetler alarak giydirdi. Sakatoğlu, sürekli ziyaret edip ihtiyaçları ile ilgilendiği bebeğe annesi ve babasının yokluğunu hissettirmedi.

"Geldiğinde kıyafetleri bile yoktu"

Bebeğe umut olduklarını anlatan sağlık çalışanı Erçin Sakatoğlu, "Daha önce de bu tür hastalarımız oluyordu. Bu bebek ilk geldiğinde çok kötüydü. Hiç umut yoktu ama ona umut olduk. Solunum cihazından ayrıldı ve şu anda hayata döndü. Artık mamasını veriyoruz ve kıyafetler aldık kendisine. Ben tüm çocukları severim. Çocuklar başkadır bir de özellikle bunların anne babaları yok, kimseleri yok. Burada ziyaret saatinde herkesin ziyaretçileri geliyor ama bunların kimsesi gelmiyor üzülüyoruz. Onun için biz bu bebeğin ailesi, ziyaretçileri, anne ve babası olduk. Geldiğinde kıyafetleri yoktu. Gidip kıyafetlerini aldık, patikler aldık. Hastanenin hemen karşısında park var dışarıda böyle çocukları görüyordum hepsi böyle anne babalarıyla oynuyorlardı. Gelip baktığımızda bu çocuğun üzerinde kıyafet yoktu. Gidip kıyafet, biberon, emzik gibi şeyler aldık. Bizim maskotumuz oldu artık" diye konuştu.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Hatem Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, bebek geldiği zaman durumunun kritik olduğunu hatırlatarak, tedavinin ardından ise sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti. Güç, "Çocuk geldiği anda solunu çok zayıftı. Tansiyon neredeyse alamıyorduk ve yüzü gözü şiş durumdaydı. Çocuğun beyninin her tarafında yaygın kanamalar vardı. İşin özü bu çocuk geldiğinde kurtulacağı yönünde bir öngörümüz yoktu. Hem çocuğun çabası hem de bizim anestezi ekibimizin gayretiyle çocuk gördüğünüz gibi tepki verir duruma geldi" şeklinde konuştu.

"Artık besleniyor ve hareket edebiliyor"

Hatem Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Ahmet Şükrü Denker ise Abdulihal bebeğin artık beslendiğini ve hareket ettiğini belirterek, "Toparlaması 11-12 gün kadar sürdü. Solunum cihazından ayırmak oldukça zor süreçti. Fakat çok şükür şu an kendisi beslenebiliyor ve hareket edebiliyor. Taburcu olacak seviyeye getirmek benim ve ekibim adına ciddi bir gurur vesilesi oldu. Başındaki şişlik şarapnel parçasından değil daha çok basınç yaralanmasından kaynaklı bir durumdu. Yüz ve gözünde hafif sıyrıklar ve ezikler vardı. Bunlar çok çabuk toparladı en büyük şansı çocuk olması" diye konuştu.

Bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor - GAZİANTEP