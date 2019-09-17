17.09.2019 14:47

Bombalı saldırıda oğlunu kaybetmişti, HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaklaşık 11 yıl önce askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden Rıdvan Süer'in babası Şemsettin Süer, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi 15'inci gününe girdi. Ailelerin eylemine bugün Diyarbakır'da 3 Ocak 2008 yılında 7 kişinin ölümüne 67 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında oğlu Rıdvan Süer'i kaybeden baba Şemsettin Süer de destek verdi. Şemsettin Süer, çocuğunun şehit olduğunu ve onu bir daha göremeyeceğini kaydederek annelerin bekleyişini desteklediğini söyledi. Süer, "3 Ocak 2008'de Diyarbakır'da bir dershane önündeki patlamada şehit olan Rıdvan Süer'in babasıyım. Özellikle buraya geliş sebeplerimden birisi de bu annelerimizi ziyaret etmek, acılarını paylaşmaktı. Her ne kadar Ankara'da olsak da kalben dualarımızla yanlarında olduğumu bildirmek için geldim. Özellikle annem ve eşimin çok selamları var annelerimize, bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum, inşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Bizim öyle bir şansımız yok çocuğumuz menfur olayda şehit oldu, ama bu annelerimizin böyle bir bekleyişi var, inşallah hayırlısıyla çocuklarına sağ salim kavuşurlar, evlat özlemini dindirirler. Annelerin onurlu duruşu inanıyorum ki terörü bitirecek, 7 yıl Diyarbakır'da kaldık, ilk defa böyle bir onurlu duruş görüyoruz. Annelerimizin ellerinden öpüyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Dualarımızla onların yanındayız, Allah yardımcıları olsun" dedi.

Kaynak: İHA