Bombalı saldırıda kolunu ve bacağını kaybeden Yusuf yardım eli bekliyor
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Bombalı saldırıda kolunu ve bacağını kaybeden Yusuf yardım eli bekliyor

Bombalı saldırıda kolunu ve bacağını kaybeden Yusuf yardım eli bekliyor Suriye'deki iç savaşta bir bacağını ve bir kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Alhaj biyonik bacak için yetkililerden yardım istiyor.

17.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:32

Bombalı saldırıda kolunu ve bacağını kaybeden Yusuf yardım eli bekliyor

GAZİANTEP - Suriye'deki iç savaşta bir bacağını ve bir kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Alhaj biyonik bacak için yetkililerden yardım istiyor.

Suriye'den 2013 yılında Esad zulmünden kaçarak ailesi ile Türkiye'ye sığınan Yusuf Alhaj, 2016 yılında savaşmak için İdlib'e geri döndü Esad'a karşı İdlib'i savunan Suriye birliklerinde yer alan Alhaj, operasyon sırasında yanına uçak bombasıyla sağ ayağı ve sağ kolunu kaybetti. Bombardımandan ağır yaralı olarak kurtulan Alhaj, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Aldığı çok ağır yaralara rağmen hayatta kalmayı başaran Alhaj'ın sağ kolu omuzunda sağ bacağı ise dizinden kesildi. Sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olan evli ve bir çocuk babası Alhaj Türkiye'de ağabeyinin yanına yerleşti. Yaralarının iyileşmesinden sonra protez bacak takılan Alhaj'ın 4 yıldır kullandığı mekanik protez bacak işlevini yavaş yavaş yitirmeye başladı. Engelli olduğu için iş bulamayan Alhaj hayatını kolaylaştıracak biyonik bacağı Almanya'da buldu.

15 bin dolarlık biyonik bacak için çevresinden ve arkadaşlarının yardımıyla 4 bin dolar bulduğunu söyleyen Suriyeli genç kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Biyonik bacağının takıldığında çalışabilecek ve ailesine bakabilecek olduğunu belirten Alhaj, "Biyonik bacak için 4 bin dolar birikirdim 11 bin dolar kaldı inşallah. Bu alacağım ayak çok güzel çok rahat ben bunu takınca inşallah çalışırım. Bu benim için çok acil Sanko Hastanesinde ameliyat oldum yeni bacağıma platin takıldı. İnşallah bacağımdan sonra kol yapacağım yani yeni hayat. Ben bir kol bir ayak kaybettim ama bir kol ve bir ayak alacağım" dedi.

Bir kolum var ama her şeye tutunuyorum

"Suriye'de, su yok, elektrik yok, ekmek yok ama bomba her zaman var" diyen Alhaj, sürekli saldırı altında yaşadıklarını belirtti.

Kolunu, yağını kaybettiğini ama ben her zaman mutlu olduğunu ifade eden Alhaj, "Çünkü bu hayat çok güzel. Yeni bir hayata başlayacağım iş bulacağım inşallah evliyim bir kızım var eşim beni seviyor bense bu dünyadan çok seviyorum onun için her zaman mutlu, her zaman gülüyorum. Bir kolum var ama ben her şeyi tutuyorum, hayatı tutuyorum" diye konuştu.

Bombalı saldırıda kolunu ve bacağını kaybeden Yusuf yardım eli bekliyor

Kaynak: İHA

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