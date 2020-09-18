Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı duruşmada, Suriye uyruklu kadın teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması...

Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanmasına devam edildi
18.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:01

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı duruşmada, Suriye uyruklu kadın teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Miray H. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar K.O. ve C.H. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Miray H'nin örgüt bünyesinde özel olarak eğitilmek suretiyle silahlı eğitimlere katıldığı, toplumda infial oluşumuna sebebiyet verecek nitelikte sabotaj eylemleri gerçekleştirmek adına özel olarak bomba eğitimi aldığı, sabotaj eylemi için Antalya'da keşif yaptığı, deşifre olmamak için sahte kimlik ve yol izin belgesi kullandığı, örgüt içerisinde bu tarz eğitimleri gerçekleştirmek adına seçilmiş kişilerden olduğu dikkate alınarak "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, ayrıca dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak diğer sanıklar K.O. ve C.H'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'şer yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Mahkemede tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Miray H, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği emniyet ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, "YPG/PKK terör örgütü içerisinde tabur komutanı olarak görev yaptım. Türk Silahlı Kuvvetleri ile herhangi bir çatışmaya girmedim. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti de sanık Miray H'nin mevcut tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Abdulkerim S. B. Topaloğlu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Falay Hatice Çarpar Fahriye Evcen Meryem Uzerli
Spor Falcao Vedat Muriqi Eddie Newton Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanmasına devam edildi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:04:35. #1.14#
title