Bombalı araç davasında savcı mütalaasını sundu

25.10.2019 18:10

Malatya'da bir araçta ele geçirilen 28 kilo 60 gram patlayıcı maddeyle ilgili 7 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, tutuklu sanıklardan Zeyyat Ağaoğlu'nun hazır bulunması ile başladı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'un tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, cumhuriyet savcısı mahkemeye mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklardan Ali Rıza Üzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl, zincirleme 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 16,5 yıl hapis cezası istedi. Yine tutuklu sanıklar Zeyyat Ağaoğlu, Abdurrahman Akyol ve Agit Murat Bark hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl isteyen savcı, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan da sanıklar hakkında 13,5 yıl hapis cezası talep etti. Cumhuriyet savcısı, davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Hamit Güzelgül ve Özcan Öden'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını isterken, Mesut Demirok'un ise beraatını talep etti.

Savcı mütalaasının ardından sanık ve avukatları söz alarak savunmalarını yinelediler. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

Kaynak: İHA