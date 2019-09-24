Bombaların sessizliğe mahkum ettiği Afgan çocuğa işitme cihazı desteği

24.09.2019 11:20

Afganistan'da evlerinin yakınında patlayan bomba yüzünden işitme sorunu yaşayan 7 yaşındaki Bibi Zainab Sadad, ailesiyle yaklaşık bir yıl önce yerleştiği Türkiye'de Türk Kızılayın sağladığı işitme cihazı ile tekrar duymaya başladı.

Afganistan'da mühendis olan 35 yaşındaki Seyed Obeydullah Sadad, savaşın gölgesinde matematik öğretmeni 25 yaşındaki Toba Sadad ile hayatını birleştirdi.

Başkent Kabil'de hayatlarını sürdüren çiftin evliliklerinden biri kız 2 çocukları oldu. Taliban ve hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar ve terör olaylarından olumsuz etkilenen ailenin 2012 yılında dünyaya gelen kızları Bibi Zainab Sadad, henüz bir yaşındayken evin yakınlarında patlayan bombalar yüzünden işitme yetisini büyük oranda kaybetti.

Hem işitme kaybı yaşayan hem de konuşamayan minik çocuk için arayışa geçen aile, Afganistan'da umduğunu bulamayınca evlerini geride bırakıp kızlarının iyileşmesi için günlerce yürüyerek İran üzerinden Türkiye'ye gelip Ağrı'ya yerleşti.

Bir yıldır Ağrı'da yaşamını sürdüren Sadad ailesi, kızlarının iyileşmesi ve okula gitmesi için Türk Kızılay Ağrı Şubesine giderek işitme cihazı için yardım istedi.

Duruma duyarsız kalmayan Türk Kızılay Ağrı Şubesi görevlilerince İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ile yapılan görüşmeler sonucu Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezince temin edilen işitme cihazı Ağrı'ya gönderildi.

Kızılay sayesinde artık duyabiliyor

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ile baba Sadad, küçük Bibi Zainab'ı kentteki bir işitme cihazı merkezine götürerek bir kulağına işitme cihazı taktırdı.

İşitme cihazının takılmasıyla sesleri artık duymaya başlayan küçük kız ile ailesi büyük mutluluk yaşayarak, desteklerinden dolayı Kızılaya teşekkür etti.

Bibi Zainab, kimliği çıkartıldıktan sonra Atatürk İlkokuluna kaydı yaptırılarak eğitime başladı.

"Onun o mutluluğu zaten bizlere yetiyor"

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Kızılay gönüllüleriyle minik Zainab'ı evinde ziyaret ederek, son durumu hakkında anne ve babasından bilgi aldı.

Bibi Zainab ile yakından ilgilenerek oyun oynayan Başkan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bibi Zaiban'ın kulaklarında yüzde 95 işitme kaybı olduğunu ve işitme cihazıyla adım adım iyileşme sağlanacağını belirtti.

Tatlı, "Kızımızın işitme cihazını ilk kulağına taktığında verdiği tepki gerçekten görülmeye değer bir mutluluktu. Kızımızı evinde ziyaret ettik. Seslere karşı tepkilerini hep beraber görüyoruz. Onun o mutluluğu zaten bizlere yetiyor." şeklinde konuştu.

Baba Sadad da Afganistan'da savaş yaşandığına işaret etti.

Eşinin Taliban tarafından birçok kere tehdit edildiğini ve hem korkudan hem de kızlarının sağlığına kavuşması için Türkiye'ye geldiklerini anlatan Sadad, kızının yavaş yavaş duymaya başlamasıyla yaşadıkları mutluluğu tarif edemediklerini dile getirdi.

"İşitme cihazı takılan kızım inşallah konuşmaya da başlayacak"

Kızının diğer kulağına da işitme cihazı takılması için yardım isteyen Sadad, şöyle konuştu:

"Kızım hem konuşamıyor hem de duyamıyor. Afganistan'da doktor ve hastane sıkıntısı olduğu için buraya geldik. Kızım dünyaya geldiğinde bir yıl boyunca orada hep bombalar patladı. Bombalar yüzünden kızımın iki kulağından da kan geldi ve konuşamıyor. Buraya geldikten sonra Kızılay bize çok yardım etti, kızıma işitme cihazı verdiler. Türkiye başka bir ülke ve buradaki herkesi çok seviyorum. Kızımın kimliğini aldım ve kızım okula da gitmeye başladı. Cihaz yokken kızım okula gidemiyordu. Kızım inşallah yavaş yavaş konuşmaya da başlayacak."

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de Bibi Zainab'ı eğitim gördüğü okulda ziyaret etti.

Bibi Zainab ile yakından ilgilenen Tekin, ona ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA