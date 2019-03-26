Bomba Tehdidi Sonrası Augsburg Belediye Binası Boşaltıldı

– Almanya'nın Augsburg şehrinde gece yarısı e-posta yoluyla gelen bomba tehditleri polis ekiplerini harekete geçirdi. Augsburg belediye binası tahliye edildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Almanya'nın Augsburg şehrinde gece yarısı gelen bomba tehdidi içerikli e-postalar Alman polisini harekete geçirdi. Şehrin belediye binası bu sabah erken saatlerde tahliye edilirken, belediye binasına ulaşan pek çok tramvay hattı kapatıldı. Yerel medya, Augsburg'un yanı sıra, Göttingen, Rendensburg, Chemintz, Kaiserslautern ve Neunkirchen şehirleri için de bomba tehdidi söz konusu olduğu; polisten bu tehditlere yönelik henüz herhangi bir açıklama gelmediğini duyurdu.

Kaynak: DHA