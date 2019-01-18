Bomba, Silah, Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

KİLİS'te, polisin bir garaja düzenlediği operasyonda el bombası, tabanca, tüfek, uyuşturucu ve telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan garaj sahibi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Ebulüle Mahallesinde bulunan Y.E.'ye ait garaja operasyon düzenledi. Yapılan baskında Y.E. gözaltına alınırken, arama yapılan garajda; bir el bombası, 8 el telsizi, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör, 57 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen bomba, silah, uyuşturucu ve telsize el koyan polislerin sorgulamasının ardından adliyeye çıkardığı Y.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Kilis

Kaynak: DHA