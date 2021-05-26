Bomba karşılaşmaların olduğu Flash Point Sezon 3 turnuvası maçları başladı!

Karşılaşmalar başladı!

Bomba karşılaşmaların olduğu Flash Point Sezon 3 turnuvası maçları başladı. ESA Esports sosyal medya hesapları üzerinden maçları ve takvimi takipçilerine duyurdu.

Günün maçları Berker "gAndhi" Kubat ve Ebrar "r0wincy" Gül'ün sunumlarıyla canlı olarak ESA Esports ekranlarında başladı. Günün maçları ise şu şekilde:

Astralis x Heroic (19.00 - BO3)

NIP x BIG (22.00 - BO3)

50.000 Dolar ödül havuzlu turnuvada bu akşam kıyasıya bir rekabet olacak. Temsilcimizin de bünyesinde bulunduğu BIG, NIP ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimize şimdiden başarılar diliyoruz.

Eğer siz de bu turnuvayı şimdi canlı olarak izlemek istiyorsanız Twitch üzerinden "ESAEsportsTV" kanalını ziyaret edebilirsiniz. Kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros