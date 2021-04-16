Kabine revizyonuyla ilgili bomba iddia: Bu gece bekleniyor

Bir süredir gündemden düşmeyen Kabine revizyonu iddialarıyla ilgili Sevilay Yılman, "Bomba bir kulis var. Her an Kabine değişebilir. Çok riskli bir şey yapıyorum aslında. Bu gece bekleniyor" dedi. Cem Küçük ise bu iddiaya "Olmaz" yanıtını verdi.