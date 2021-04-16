Kabine revizyonuyla ilgili bomba iddia: Bu gece bekleniyor
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Kabine revizyonuyla ilgili bomba iddia: Bu gece bekleniyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Bir süredir gündemden düşmeyen Kabine revizyonu iddialarıyla ilgili Sevilay Yılman, "Bomba bir kulis var. Her an Kabine değişebilir. Çok riskli bir şey yapıyorum aslında. Bu gece bekleniyor" dedi. Cem Küçük ise bu iddiaya "Olmaz" yanıtını verdi.

HaberTürk'te ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında Kabine revizyonuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sözlerine "Bomba bir kulis var" diyerek başlayan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, " Her an Kabine değişebilir. Çok güvendiğim bir kaynağım olduğu için paylaşıyorum bunu, değişiklik bu gece bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Yılman'ın bu iddiasına Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, gülerek "Olmaz" şeklinde yanıt verdi.

Kabine revizyonuyla ilgili bomba iddia: Bu gece bekleniyor
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