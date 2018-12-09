Bomba İddia! Yıldız Şarkıcı Shakira, İspanya Hükümeti'nden 14,5 Milyon Euro Vergi Kaçırdı
41 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya Hükümeti`nden vergi kaçırmakla suçlanıyor. İspanyol El Pais gazetesine göre sanatçının 14,5 milyon euro vergi borcu bulunuyor.
Dünyaca ünlü yıldız Shakira'nın başı vergi borçlarıyla dertte.Yıldız şarkıcının 14,5 milyon euro vergi borcu olduğu ve bu nedenle hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
BELGELER ÜZERİNDE KENDİNİ BAŞKA YERDE YAŞIYOR GÖSTERDİ
Shakira'nın 2011-2014 yıllarında Barcelona'da yaşarken belgeler üzerinde kendisini Bahamalar'da yaşıyor gösterdiği ve böylelikle vergileri ödemediği iddia ediliyor.
EN 183 GÜN YAŞAYANLAR VERGİ ÖDEMEKLE MÜKELLEF
İspanyol kanunlarına göre en az 183 gün ülkede kalan kişiler küresel çapta elde ettikleri kazançlarından ötürü de vergi ödemekle mükellef.
YORUMLAR (2)
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bizim siyasetçiler hep yapıo bunu doğal yani haber niteliği taşımıyor man adasına gidesim var :)))))))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sanki bizim sanatçılar kaçırmıyorda çok şaşırdık :))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır