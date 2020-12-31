Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğu iddiası

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, katıldığı bir televizyon programında faz 3 aşamasında olan aşıların Çin'de yasak olduğunu söyledi. Başkonsolosun bu açıklamasının ardından Çin'in ürettiği ve Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğu iddia edildi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında, aşı üretim süreciyle ilgili bilgi veren Wei, faz 3 aşamasında olan aşıların Çin'de yasak olduğunu ancak bir yasa değişikliğiyle sınırlı alanlarda kullanımına izin verildiğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE GELEN AŞILARIN KULLANIMI ÇİN'DE YASAK MI?

Başkonsolosun bu ifadeleri, Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının kullanımın Çin'de yasak olduğu iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Wei'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Faz 3 aşamasındaki aşıların kullanımına henüz yasal bir şekilde izin verilmedi. Çin'de de kullanımı yok ama Çin'de yasanın formalitelerini aştıktan sonra faz 3 aşamasında olan aşıların paralel bir şekilde yasaya göre çok sınırlı olan alanlarda acil durumlarda kullanımına izin verildi."