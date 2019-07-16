Bomba iddia: Bircan Bali, Mr. Jade'yi aldattığı kişiyle mi evleniyor?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sert dilli yorumcusu Bircan Bali, geçtiğimiz sene şarkıcı Mr. Jade ile aşk yaşamış ancak ikilinin mutlulukları kısa sürmüştü. Jade'nin ihanet yüzünden ayrıldığını söylediği Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Ömer Gezen'le evlilik kararı aldı.

EVLİLİK KARARI ALDI

Şenol İpek'le bir evlilik yaşayan, daha sonra şarkıcı Mr. Jade ile olan sansasyonel ilişkisiyle gündemi alt üst eden ünlü sunucu Bircan Bali, yeni aşkı Ömer Gezen ile evlilik kararı aldı. Bali evlilik teklifi aldığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Bircan Bali veÖmer Gezen

"BENİMLEYKEN BAŞKA BİRİSİ DAHA VARMIŞ"

Bali'nin bu kararı ise Mr. Jade'nin ayrılık açıklamasını gündeme getirdi. Jade, Bali tarafından ihanete uğradığını söyleyerek "Şenol İpek'le boşandıktan 1 ay sonra sevgili olduk. 2. ayında benim Etiler'deki evime taşındık. Ben çok aşıktım kendisine, sevmiştim ve çok kolladım. Benimle birlikteyken başka birisi daha varmış hayatında insanlar iki yüzlü olabiliyorlar maalesef benim iç güdülerim çok kuvvetlidir. Bunu ortaya çıkardım ve ilişkiyi bitirme kararı aldım. Kendisi inkar etti ama sonradan ortaya çıktı çok iyi bir oyuncuymuş kendisi. Kimse göründüğü gibi değilmiş" demişti.

Bircan Bali ve Mr. Jade

ŞARKICIYI ÖMER GEZEN'LE Mİ ALDATTI?

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Bali'nin evlilik kararı aldığı Gezen'in, Mr. Jade'nin ihanete uğradığını iddia ettiği kişi olabileceğini akıllara getirdi.