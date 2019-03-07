Bomba İddia: Acun'un Zeynep Yılmaz ile Olan Evliliğini Şeyma'nın Gönderdiği Özel Fotoğraflar Bitirdi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile ilgili bilinmeyen haberleri medyada haber olmadan önce paylaşan 'Magagenius' isimli sosyal medya hesabı yine çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Kimliğini gizleyen ve magazin gazetecisi olduğu konuşulan kadın, Zeynep Yılmaz'ın, o dönemki eşi Acun Ilıcalı tarafından aldatıldığını Şeyma Subaşı'nın gönderdiği fotoğraflar sayesinde öğrendiğini iddia etti.

ŞEYMA İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Geçtiğimiz gün hakkında ortaya atılan 'intihar girişiminde bulundu' iddialarına sosyal medya hesabından cevap veren Şeyma Subaşı, "'İntihar etti' diye bir haber vardı. İntihar ettim ama hala yaşıyorum dimi. İntihar girişiminde bulundu olmasın o? İşte o hikayedeki kişi de BEN değilim aslında. (Ama yine Şeyma olsun)" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞEYMA'NIN HAYATI YALAN!"

Şeyma Subaşı'nın bu açıklamasından sonra sosyal medyada hikayedeki kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın olduğu konuşulmaya başlandı. 'Magagenius' takma isimli sosyal medya hesabı ise konuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Şeyma Subaşı'nın 'İntihar haberleri yalandı' şeklindeki paylaşımın kendisine gönderme olarak yapıldığını söyleyen Magagenius, şunları söyledi: "Evet Şeyma bana laf atmış 'Ben intihar etmedim o haberler yalandı' diye. Zaten biliyoruz o kızın hayatı yalan. Bu arada adres olarak Zeynep'i göstermiş. Demiş ki 'İntihar eden başkasıydı'. Başkası da Zeynep oluyor. Yalan değil eksik söylüyor. İkisi de bu yolları denedi. Ama Zeynep'inki çok haklı bir sebeptendi..."

"KOCASIYLA OLAN VİDEOLARINI, RESİMLERİNİ GÖNDERDİ"

Sözlerine "Şeyma çok kaşındığı için bunu da burada açıklamak zorundayım." diyerek devam eden sosyal medya kullanıcısı, "Zeynep Ilıcalı'nın kocasıyla olan videolarını, resimlerini -artık tahmin edersiniz ne tür videolar ve resimler olduğunu- Zeynep'e gönderdiği için, Zeynep de ilk kez bu şekilde öğrendiği için Şeyma ve Acun'un ilişkisini dolayısıyla kadıncağız hayatına son vermek istemiş. Bundan daha doğal birşey olabilir mi..." ifadelerini kullandı. Magagenius sözlerinin devamında elinde kanıtların da bulunduğunu iddia etti.

MAGAGENİUS KİMDİR?

Öte yandan 'Magagenius' isimli hesabın Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile ilgili haberleri herkesten önce duyurması dikkat çekiyor.

Bu hesabı kullanan kişi hakkında çeşitli iddialar mevcut. Bu sosyal medya hesabının, ünlü bir magazin gazetecisi tarafından yönetildiği ve çalıştığı kurumda bu haberlerin yapılmasına izin verilmediği için anonim olarak bu bilgileri paylaştığı öne sürülüyor.