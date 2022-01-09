Bomba düzeneği konulan aracı fotoğraflayan şüpheli de tutuklandı

SAKARYA (DHA) - ÇORUM'da Hatun Demir'e ait otomobilin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir K.'ye (55) yardım ettiği ve aracı fotoğrafladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Ş.G. (50) tutuklandı.

Olay, önceki gün Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobiline düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.

Bu arada Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kadir K.'nin sorgusunda "Böyle bir şey yapmadım ve yapmam da mümkün değil. Çünkü Hatun Demir'in şikayeti nedeniyle bana elektronik kelepçe takıldı. Olaydan benim haberim yok" dediği belirtildi.