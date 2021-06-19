Bolvadin Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı
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Bolvadin Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Bolvadin Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.

Bolvadin İlçe Tapu Müdürlüğü, bölge müdürlüğünün çabaları ve genel müdürlüğün desteği ile yeni hizmet binasına taşındı. Taşınma ile birlikte tüm tefrişatı Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygun olarak yenilendiği bildirilen İlçe Tapu Müdürlüğü'nün eski adliye binası yanında hizmet verdiği bildirildi.

Bolvadin İlçe Tapu Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni Tapu Müdürlüğü hizmet binası, vatandaşların daha iyi daha kaliteli ve sağlıklı koşullarda hizmet alabileceği, kuruma yakışır modern bir tesis oldu" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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