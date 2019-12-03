Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi
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Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi

Afyonkarahisar Bolvadin ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle biraraya geldi.

03.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi

Afyonkarahisar ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle biraraya geldi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bolvadin Engelliler Derneği'ne ziyaret gerçekleştiren Gürfidan burada dernek başkanı Hasan 'yu ziyaret etti. Bolvadin Engelliler Derneği Başkanı Hasan Göksu, ziyaretten duyguduğu memnuniyetini dile getirerek Gürfidan'a teşekkür etti.


Gürfidan, ayrıca Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu da ziyaret etti. Engelli bireylerle tek tek yakından ilgilenen Gürfidan öğrencilerle sohbet etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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