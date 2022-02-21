Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda seçim heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrasında ipi 397 oy alan İbrahim Çürük göğüsledi.
Afyonkarahisar Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrasında ipi 397 oy alan İbrahim Çürük göğüsledi.
Seçimler Ağılönü Düğün Salonu'nda yapıldı. Genel kurulu 4 başkan adayı yarıştı. 805 seçmenin katıldığı oylamada İbrahim Çürük 397, Sabahattin Çayır 145, Adem Çeliktaş 142 ve Alper Kara 121 oy aldı. Oylamada 8 oy ise geçersiz sayıldı. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı - Yerel