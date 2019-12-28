Bolvadin'e mevsimin ilk karı yağdı

28.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:49

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.



İlçede 3 gün önce başlayan ve devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar ulaştı.



Karayokuş köyünde de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kar yağışının keyfini kar topu oynayarak çıkardı. Ayrıca ilçeye bağlı köylerde kar yağışı sonrası Bolvadin Özel İdare Müdürlüğü çalışmalar gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA