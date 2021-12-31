Bolvadin'de yılbaşı denetimleri gündüz saatlerinde başladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ve jandarma ekipleri yılbaşı gecesi öncesi adeta teyakkuz durumuna geçerken, yılbaşı tedbirleri kapsamında ekipler şehir içinde ve karayolunda asayiş, uyuşturucu, GBT ve trafik denetimine sabah erken saatlerde başladı.

Gerçekleştirilen denetimlere Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat 'ta katıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleriyle jandarmanın trafik ve karakol ekipleri de e yılbaşı öncesi genel denetimlere katıldı. Yılbaşını Bolvadin'de geçirmek için karayolu ile ilçeye gelen sürücülere yol durumu hakkında bilgi verilirken, ayrıca sürücülerin belge kontrolleri de yapılıp araçların içerisindeki yolcularında GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Şüphelenilen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülere emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve uykulu araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kontrol noktalarının tamamında genel denetimlerin gece boyu da süreceği öğrenilirken, denetime katılan Kaymakam Bolat'ta durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yıllarını tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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