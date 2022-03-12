Bolvadin'de üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi hakkında adli işlem yapıldı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Bolvadin'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bolvadin'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ethem Kelekçi Mahallesi'nde, şüpheli H.Ü'ün üst aramasında bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
H.Ü, hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel