BOLVADİN'DE TÜFEKLİ KAVGA 2 YARALI

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Horan Parkı'nda 3 arkadaşının tartışmasını görüp, tanımadığı kişiler tarafından darp edildiği düşüncesiyle av tüfeğiyle ateş eden şüpheli, kavga eden 2 yakınını yaraladı.

Olay, dün saat 21.30'da, Erkmen mahallesindeki Horan Parkı'nda meydana geldi. Parkta H.A., B.A. ve A.A. arasında, alkollü içki sonrası henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Parka sonradan gelen Z.A., yakınının başkasıyla kavga ettiği düşüncesiyle pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle B.A. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.A. ile A.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis kavgaya karışan şüphelilerden Z.A.'yı olayda kullandığı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan Z.A'nın sorgusu devam ediyor.