Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi - Haberler
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Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde araçların kış lastiği yönetmeliği başta olmak üzere yolcu kapasite sayılarına uyup uymadıkları denetlendi. Uygulamada servis araçlarını tek tek durduran ekipler öğrencilerin koltuklarında emniyet kemeri takıp, takmadıklarını da baktı. 7 servis aracının denetlendiği uygulamada ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücülerin ve yolcuların kurallara uydukları gözlendi. Polis ekipleri denetimde durdurdukları araç sürücülerine yolcuların ve trafiğin güvenliği için kurallara uymaları konusunda da bilgilendirmede bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Hisarcık, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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