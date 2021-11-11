Bolvadin'de motosikletlere yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Bolvadin'de motosikletlere yönelik denetim yapıldı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Bolvadin'de motosikletlere yönelik denetim yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, trafik kazalarında can kayıplarını en aza indirmek amacıyla belli noktalarda trafik denetimi yaptı.

Ekipler, denetimlerde 61 motosiklet sürücüsünü kontrol etti.

Denetimlerde 14 sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak, tescilsiz araç kullanmak ve muayenesiz araç kullanmak" suçlarından 26 bin 190 lira idari para cezası kesildi.

Trafikten men edilen 54 motosiklet de otoparka çekildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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