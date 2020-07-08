Bolvadin'de kurallara uyulmayan düğün için ceza kesildi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, bir düğünde kurallara uyulmadığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, bir düğünde kurallara uyulmadığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince cezai işlem uygulandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan düğünler, 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlandı. Bolvadin'de normalleşmeyle birlikte bir çiftin düğününde gerekli kurallara uyulmadığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Erkmen Mahallesi'ndeki düğün nedeniyle ilgililer hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uyguladı. Kaynak: AA