Bolvadin'de köylüler, ramazan ayında imece usulü çeşmelerin bakımını yapıyor
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Bolvadin'de köylüler, ramazan ayında imece usulü çeşmelerin bakımını yapıyor

Bolvadin'de köylüler, ramazan ayında imece usulü çeşmelerin bakımını yapıyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyünde vatandaşlar, ramazan ayında hayırseverlerin destekleriyle imece usulü çeşmelerin bakımını yapıyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Hamidiye köyünde vatandaşlar, ramazan ayında hayırseverlerin destekleriyle imece usulü çeşmelerin bakımını yapıyor.

Köy muhtarı Can Oruç, AA muhabirine, mübarek ramazan ayı dolayısıyla bazı hayırseverlerin destekleriyle köy içerisindeki kullanılan çeşmelerin bakımını el birliğiyle yaptıklarını söyledi.

Hamidiye halkının çalışkan olduğunu dile getiren Oruç, "Köyümüzde aktif olarak kullanılan 3 çeşmemiz var. Bunlardan bir tanesi tarihi nitelikte. Çeşmelerin daha uzun ömürlü olması için mermerlerle kaplıyoruz. Bunu köyümüzün gençleriyle birlikte imece usulü yapıyoruz. Kullandığımız malzemelerde hayırseverlerimizce temin ediliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Oruç, köy halkıyla el birliğiyle önceden de fırın yaptıklarını, cami bakımı çalışmaları ve internet konularında da çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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