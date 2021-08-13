BOLVADİN'DE KORKUTAN YARIKLAR
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BOLVADİN'DE KORKUTAN YARIKLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Bolvadin'e bağlı Kırkgöz Mahallesinde, 60 santimetre çapında, 500 metre uzunluğunda göçük ve yarıklar oluştu.

Afyonkarahisar Bolvadin'e bağlı Kırkgöz Mahallesinde, 60 santimetre çapında, 500 metre uzunluğunda göçük ve yarıklar oluştu.

Şıhlar, Akçeşme ve Konak Mahallelerinde de yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarar görürken, bölgedeki mezarlıkta da tahribat oluşmuştu. Mayıs ayı içeresinde ilçeye bağlı Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazilerinde oluşan yarıkların ardından, bölgede Kırkgöz Mahallesi'nin yolunda meydana gelen 3 metre çapında 2 metre derinliğinde çukurun ardından bugün aynı yerde meydana gelen göçük ve yarıklar vatandaşları tedirgin etti.

Kırkgöz Mahallesi'nde sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, yaklaşık 60 santimetre çapında, 500 metre uzunluğundaki göçük ve yarıklarla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yarığın büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise göçüğü kapatmak için çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından göçük ve yarıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Yarıklara karşı önlem alınmasını isteyen mahalle sakinlerinden Emin Duymuş, "28 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum, bu göçüğü bugün fark ettim, gerekli yerlere bildirildi, tutanaklar tutuldu. Buraların kapatılmasını talep ediyoruz" dedi.

BOLVADİN'DE KORKUTAN YARIKLAR
BOLVADİN'DE KORKUTAN YARIKLAR
BOLVADİN'DE KORKUTAN YARIKLAR
BOLVADİN'DE KORKUTAN YARIKLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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500 metre uzunluğundaki dev yarık mahallede yaşayanları tedirgin etti
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