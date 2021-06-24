Bolvadin'de jandarma trafik denetimi yaptı
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Bolvadin'de jandarma trafik denetimi yaptı

Bolvadin'de jandarma trafik denetimi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Denetimde evrakları eksik olan ve kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere ceza işlem uygulandı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karayolunda araçlara yönelik denetim yapıldı.

Bolvadin-Çay, Bolvadin-Emirdağ karayolları ve kasaba köy bağlantılı yollarda yapılan trafik ve yol kontrol denetimlerde araçlardaki belge, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlendi. Denetime Jandarma Asayiş personelleri katıldığı uygulamada, ekipler İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda karayolunda denetimlerini kontrolü yaparak, eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, kontrollerin aralıklarla devem edeceğini, sürücülerin dikkatli yolculuk yapmalarını istedi. Jandarma ekipleri ayrıca ticari araç sürücülerine uyarı ve ikazlar da yaptı.

Denetimlerde ekiplerin durdurdukları sürücüleri korona virüs tedbirleri uymaları konusunda uyardıkları da gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de jandarma trafik denetimi yaptı
Bolvadin'de jandarma trafik denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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