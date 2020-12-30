Bolvadin'de hayırseverler, evi yanan kadına eşya yardımında bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir grup hayırsever, evi yanan kadına eşya ile nakdi yardımında bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir grup hayırsever, evi yanan kadına eşya ile nakdi yardımında bulundu.

İmaret Mahallesi Muhtarı Hakan Aktepe öncülüğünde ilçedeki bir grup hayırsever, yaklaşık 20 gün önce Karayokuş köyünde evi yanan kadın için imece usulüyle yardım kampanyası başlattı.

Kısa sürede, beyaz eşya, mobilya, halı gibi çeşitli ev eşyası ile bir miktar nakdi yardımı toplayan hayırseverler, köye giderek evi yanan kadına teslim etti.

Muhtar Aktepe, yaptığı açıklamada, düzenledikleri yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz