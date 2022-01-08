Bolvadin'de göçmenlere yönelik polis tarafından adres denetimi yapıldı - Haberler
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Bolvadin'de göçmenlere yönelik polis tarafından adres denetimi yapıldı

Bolvadin'de göçmenlere yönelik polis tarafından adres denetimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesine yönelik polis tarafından denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesine yönelik polis tarafından denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Bolvadin ilçesinde düzensiz göçün önlenebilmesi ve ilçe sınırlarında ikamet eden kayıtlı, kayıtsız yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi'ne bildirmiş oldukları adreslerde ikamet edip etmediklerinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş çıkış yapan göçmenleri tespit etmek amacıyla denetim gerçekleştirildi. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan karma ekipler tarafından ilçe genelinde adres incelemesi yapılarak 49 mahallede denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kayıtlı ve kayıtsız göçmenlerin tespiti yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de göçmenlere yönelik polis tarafından adres denetimi yapıldı

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