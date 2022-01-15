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Bolvadin'de genç basketbolcular yetişecek

Bolvadin'de genç basketbolcular yetişecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde Bolvadin Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde Bolvadin Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat'ın ilçede bir basketbol takımı bulunmamasının ilçe gençliği adına önemli bir eksiklik olduğunun altını çizmesi ile başlayan çalışma sonucunda kurulan spor kulübünde tescil aşamasına gelindiği kaydedildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne yapılan başvurular ile 30 gencin kulüpte lisanlı basketbolcu olarak çalışmalara başlayacağı kaydedilirken, ilerleyen süreçte Bolvadin Gençlik ve Spor Kulübü olarak ilçenin basketbol alanında bir takımla temsil edilmesi planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de genç basketbolcular yetişecek

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde Bolvadin Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu.

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