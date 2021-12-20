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Bolvadin'de düzenlenen programda Mevlana anıldı

Bolvadin'de düzenlenen programda Mevlana anıldı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Bolvadin'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. vuslat yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Bolvadin'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. vuslat yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Taner Bolat, Meslek Yüksek Okulu (MYO) Kırkgöz Kampüsü'ndeki konferans salonundaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Hz. Mevlana'nın 748. yıl dönümünde evrensel fikirlerinin halen hayatta olduğunu görmenin ve hissetmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Programda, Mevlana'nın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Kuran- Kerim tilaveti ve sema gösterisinin ardından program sona erdi.

Etkinliğe, Bolat'ın yanı sıra Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın ardından Bolvadin Kadın Kültür Evi'ndeki sergi gezildi.

Bolvadin'de düzenlenen programda Mevlana anıldı

Bolvadin'de düzenlenen programda Mevlana anıldı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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