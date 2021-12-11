Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı - Haberler
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Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 75 araç kontrol edildi, 400 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 75 araç kontrol edildi, 400 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Bolvadin'de 15 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında,400 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından Etem Kelekçi, Yenice, Konak ve Kırkgöz Mahallelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Dron destekli asayiş uygulamasında cafeler ve umuma açık alanlar denetlendi. 75 araç kontrol edildi, 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Bolvadin'de asayiş denetiminde 400 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

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