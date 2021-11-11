Bolvadin'de 20 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi - Haberler
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Bolvadin'de 20 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bolvadin'de 20 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 43 motosikletten 20'si trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 43 motosikletten 20'si trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde 20 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de 20 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi

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