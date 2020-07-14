Bolvadin 'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri başladı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı. Bolvadin Çarşı Camii'nde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 şehit için mevlit okutuldu. Bolvadin Kaymakamı İbrahim Öztürk, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı mevlit programının ardından şehir merkezi Çınar Altı Parkında "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İHA