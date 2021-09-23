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Bolusporlu futbolcular trafik kazasını yara almadan atlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bolusporlu futbolcular trafik kazasını yara almadan atlattı

Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki kahvaltı etkinliğine giden Bolusporlu 3 futbolcunun bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı.

BOLU (İHA) - Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki kahvaltı etkinliğine giden Bolusporlu 3 futbolcunun bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtulan sporcular kazada yara almadı.

Edinilen bilgiye göre, Boluspor'un Abant Tabiat Parkı'nda kahvaltı etkinliğine giden Bolusporlu futbolcu Tugay Kacar yönetimindeki 06TGY 66 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil ağaç kütüğüne çarparak dere yatağına uçmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü Tugay Kaçar ve araçta bulunan Bolusporlu oyuncular Arda Köksal ile Ensar Bilir kazadan yara almadan kurtuldu. Sporcuların kaza yaptığını duyan teknik direktör Reha Erginer olay yerine gelerek oyuncularına geçmiş olsun dileğinde bulundu. - BOLU

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