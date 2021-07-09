Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor

BOLU'da yeni sezona hazırlanan TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

BOLU'da yeni sezona hazırlanan TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Reha Erginer yönetiminde sabah antrenmanında sahaya çıktı. Futbolcular, ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman ayak tenisi ile sona erdi.


Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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