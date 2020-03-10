Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık" - Boluspor - Adanaspor A.Ş. maçının ardından Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık" Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan: "Bizim ligde de VAR olması lazım" TFF 1.

- Boluspor - Adanaspor A.Ş. maçının ardından

Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı:

"Bize 3 puan gerekiyordu, aldık"

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan:

"Bizim ligde de VAR olması lazım"

BOLU - TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Boluspor'un sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki ekibin teknik adamları açıklamalarda bulundu. Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı ihtiyaçları olan 3 puanı aldıklarını söylerken, Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise verilmeyen penaltıları olduğunu ifade ederek, "Bizim ligde de VAR olması lazım" diye konuştu.

Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı, zor bir maç olduğunu belirterek, "Bugün altta 2 takım zor bir müsabakaya başladı. Bu ortamda futbol oynamak çok zordu. Bir de oyunun başında geriye düştük. İlk yarı gerçekten kötü oynadık. Devre arasında gerekli konuşmalarımızı yaptık. Sağolsun oyuncularımız özverili şekilde mücadeleyi bırakmadılar. Sonuna kadar mücadeleye devam ettiler. Karambolden 1 gol bulduk. Daha sonra ikinci golü bulduk. Skoru koruyarak maçı kazandık. Bize 3 puan gerekiyordu, aldık. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Galibiyeti de bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Demirbakan: "Bizim ligde de VAR olması lazım"

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise maçın hakemini eleştirdi. Topu Boluspor'a vererek oynadıklarını ifade eden Demirbakan, "Kaptığımız toplarla pozisyon yaptık. Bunda da ne derece başarılı olduk bilmiyorum. Pozisyonlar bulduk, olmadı. Oyunda hakem öne çıktı. Hakemler bu hafta da konuşulacak. Bizim bu liglerde de VAR'ın olması lazım. VAR olsaydı bizim bundan önceki 2 maçımız lehimize bitebilirdi. Verilmeyen penaltılarımız var. Bugün de aynısı oldu. Öz eleştirimizi yaparsak, bizim de kaçırdığımız basit, atılması gereken goller vardı. Rakibimiz direkt oynadı. Çıkamadık oradan. Alanı terk edemedik. O hatayı yaptık. Kulübemiz defansa uzaktı. Duyuramadık sesimizi. Bunu galibiyeti koruma telaşına bağlıyorum. Boluspor'un da doldur boşalt hücumlarını mağlubiyetten kurtulma arzusuna bağlıyorum. Yediğimiz ilk golde karambol vardı. Herkes elle attı diyor ama kendim izlersem karar verebilirim. Net olarak verilmeyen penaltımız var. Rakip kaleci benim futbolcumun üstüne çıktı. Bir adam hem topa vurur hem de bir ayağıyla bir yere vurabilir. Hakemler buna aldanmasınlar. Bu maçta yaptılar, başka maçlarda bu hatayı yapmasınlar. Futbolcunun topa teması hakemi kandırmasın. Futbolcunun başka yere de teması olabilir. Aynı anda yapabilir bunu. ve orada o oldu. Hem adam hem topa vurdu, bizim adamımız yerde kaldı. Penaltıyı vermedi. Bundan sonraki maçlarda kazanmamız için biraz daha iyi oynamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA