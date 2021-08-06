Boluspor'un kampı sona erdi
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Boluspor'un kampı sona erdi

Boluspor'un kampı sona erdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla tamamladı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla tamamladı.

Kırmızı beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde antrenman yaptı.

Bolu ekibi, ligin ilk maçında 14 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına ise 9 Ağustos'ta başlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 Temmuz'da kampa giren Boluspor'un ikinci etap çalışmaları, verilen aranın ardından 22 Temmuz'da başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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