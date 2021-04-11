Boluspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
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Boluspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Boluspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Beypiliç Boluspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında 15 Nisan Perşembe günü evinde ağırlayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Beypiliç Boluspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında 15 Nisan Perşembe günü evinde ağırlayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek ligdeki puanını 35'e çıkaran 12. sıradaki Boluspor, bu galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Altay maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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