"Boluspor'u maç kazanır hale getirmeye çalışacağız" - BOLU

09.10.2019 20:01

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takımı en kısa sürede maç kazanır hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özköylü, yaptıkları testlerin sonuçlarıyla takımın durumunu çok net bir şekilde gördüklerini belirtti.

Çok kötü geçen hazırlık kampının, oyuncuların takıma geç katılmasının, yüksek şiddetli maçlara hazırlanmak için yapılan antrenmanların yetersiz olmasının, takımın gözle görülür bir şekilde özelikle de ikinci yarılarda oyunda geri düşmesine sebep olduğunu ifade eden Özköylü, "Oyuncuların durumunu gördük. Maalesef bugünkü test sonuçları daha sezon başında kampın üçüncü gününde yapılan test sonuçları ile aynı. Bu çok acı verici bir şey. 3 aylık bir süre geçmiş ama takımın şu anki durumu çok kötü." diye konuştu.

Sonuçlarda, beklediklerinin çok altında değerler çıktığını anlatan Özköylü, "Son 3 maç itibarıyla baktığımız zaman oyunsal anlamda sahada bir düzelme içine giren Boluspor var. Son maç bunu 60. dakikaya kadar görebiliyorsunuz. Ama belli dakikalardan sonra bu takım maalesef fiziksel yetersizliğinin kurbanı olarak sahada yapmak istediklerini yapamayan, o gücü ve dayanıklılığı bulamayan oyunculardan oluşan bir takım durumuna geliyor." ifadelerini kullandı.

"Tempolu antrenmanları yaptırabileceğim 9 oyuncu var"

Yapılan testin sonucuna göre takımı 4 gruba ayırabileceklerini aktaran Özköylü, şunları kaydetti:

"Bir iyi olan grup var 4 kişilik. Onlara biraz daha yakın ama biraz daha kötünün iyisi diyebileceğimiz bir grup var. İki tane de kötü diyebileceğimiz grup var. Ben şu anda toplamda 9 oyuncuyu ancak istediğim tempolu idmanları yaptırabilecek durumda gördüm. Geri kalan 17-18 oyuncu bunun çok altında. Biz bunu düzelteceğiz ve toparlayacağız. Bu takımı ayağa kaldıracağız. Tüm hamleleri doğru şekilde planlayarak yapacağız ve Boluspor takımını inşallah en kısa sürede maç kazanır hale getirmeye çalışacağız."

Kaynak: AA