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Boluspor-Tuzlaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi

Boluspor-Tuzlaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bolu'da, hafta sonu oynanacak olan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması kar yağışı sebebiyle ertelendi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, hafta sonu oynanacak olan Boluspor- Tuzlaspor karşılaşması kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor-Tuzlaspor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Tuzlaspor, Boluspor, Bolu, kar, Spor, Haber

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